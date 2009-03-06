Ющенко схвалив посилення відповідальності за затримку зарплат

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила 19 лютого. Законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Зокрема, передбачено, що порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, зарплат, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.