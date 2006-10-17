Президент оголосив догану главі Житомирської облдержадміністрації
22:03, 17 жовтня 2006Політика
1039
За порушення етики та недоліки
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм сьогоднішнім указом оголосив догану голові Житомирської обласної державної адміністрації Юрію АНДРІЙЧУКУ.
Як зазначено в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, догану оголошено за порушення етики поведінки державного службовця та недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter