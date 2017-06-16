Порошенко доручив уряду восени підвищити пенсії і скасувати їхнє оподаткування

Президент Украины Петр Порошенко на сегодняшнем заседании Национального совета реформ поручил правительству осенью повысить пенсии, отменить их налогообложение, а также упразднить все ограничения для работающих пенсионеров.

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Об этом сообщается на странице президента в Twitter.

«На Нацсовете реформ поручил правительству осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров», - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, осовременивание пенсий даст возможность повысить их для самых незащищенных слоев населения.

«Что можно сделать уже в этом году? Мы провели достаточно активную информационную кампанию, и можно сделать осовременивание пенсий. Что такое осовременивание пенсий? Ликвидация несправедливости. В чем она состоит? Человек, который выходит на пенсию в 2016 или в 2017 годах и имеет высокую заработную плату, имеет высокую пенсию. Человек, который выходит на пенсию в 2009, 2010, 2011 годах и имеет тот же стаж, платил взносы со средней заработной платы так же, как это делалось в 2016 и 2017 году, делал все, что может, но имеет намного меньшую пенсию. В первую очередь, как результат осовременивания, получат повышение пенсий наименее защищенные - те, кто на сегодняшний день несправедливо получает самые низкие пенсии», - сказал президент.

Также глава государства отметил, что актуальным является перенос повышения минимальной пенсии с декабря на ноябрь или октябрь.

«Повышение минимальной пенсии так же произойдет в этом году, и я думаю, что можно рассмотреть возможность перенести повышение с декабря на ноябрь или даже октябрь. Прошу внимательно изучить эту возможность», - подчеркнул Порошенко.

В то же время, он отметил важность отмены ограничений для работающих пенсионеров.

«Отдельный вопрос - это ограничения пенсий для работающих пенсионеров. Я подчеркиваю, что на сегодняшний день мы заинтересованы в том, чтобы работающие пенсионеры продолжали работать. И не нужно их выдавливать с рабочих мест. Думаю, что неоправданно на сегодняшний день и ограничение пенсий работающим пенсионерам, и налогообложение пенсий», - сообщил глава государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.