Ющенко переконаний, що гривня заслуговує на довіру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на сьогодні українська гривня недооцінена і необхідно повернути довіру населення до національної валюти.

Про це В.ЮЩЕНКО сказав у прямому телеефірі програми «Свобода на Інтері» 6 березня пізно увечері.

«Гривню підточує дефіцит торговельного сальдо. У нас перший місяць, коли ми маємо позитивне сальдо, і це відповідь на те, що одна з проблем, яка минулого року забрала у нас 12 млрд.дол. (90 млрд.грн. відпливу депозитів – УНІАН) вже виправлена. Друге – платіжне сальдо, платіжні рахунки. Ми сказали: наші платежі в 2009 році 12 млрд. дол., у нас резерви сьогодні 26 мільярдів. 26 мінус 12, додайте 12 млрд. позики МВФ – таким чином, ми виходимо на нормальні валютні резерви. Ми можемо обслужити всі потреби – корпоративні, держбюджету із зовнішніх запозичень. Це свідчить про те, що у нас є нормальне бачення того, як утримати під контролем стабільність, перш за все, грошей і шляхом формування другого пакета стабілізаційних заходів і змін до бюджету, на що, я сподіваюся, уряд піде, ми про це говорили з прем`єр-міністром на останній нараді і прем`єр дала слово, що зміни до бюджету буде внесено, щоправда, наприкінці квітня або скоріше в травні. Думаю, що це час ми наблизимо, і через гармонізований бюджет, через збалансований Пенсійний фонд, через нормальну торгову політику, через збалансовані платіжні операції, упевнений ми даємо стовідсоткову повну й правильну відповідь, що в Україні будуть стабільні гроші», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що повернення довіри до гривні в руках всіх 47 мільйонів жителів України.

«Я впевнений, що гривня. заслуговує на те, щоб ми сьогодні ще раз з довірою до неї поставились і разом з нею поставились з довірою до центрального банку і банківської системи», - сказав В.ЮЩЕНКО.