Янукович просить уряд зберігати спокій

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав міністрів дистанціюватися від політичних процесів, і працювати в звичайному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду і коментуючи вчорашню заяву «Нашої України» про перехід в опозицію.

«Я просив би, щоб ми з вами зберігали спокій і працювали так, як повинні працювати. Уряд повинен працювати як єдиний цілісний організм», - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що ставлення кожного міністра до роботи має бути завжди однакове, і висловив упевненість, що так і буде. «Ми сьогодні не маємо питань до жодного з міністрів. Ми як працювали, так і працюємо», - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня лідер парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив із трибуни Верховної Ради, що «Наша Україна» переходить в опозицію.

Він поінформував народних депутатів про те, що 5 жовтня на своєму засіданні фракція «Наша Україна» ухвалила рішення про перехід в опозицію. За його словами, таке рішення ухвалене всіма шістьма партіями, що входять до блоку, і політрадою блоку «Наша Україна».

«Наша Україна» - в опозиції, наші міністри залишають уряд», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.