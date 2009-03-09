Соціалісти проведуть антиурядову акцію у Львові

9 березня у Львові місцеві соціалісти в рамках Всеукраїнської акції протесту Соціалістичної партії України мають намір пікетувати обласну державну адміністрацію, вимагаючи «зміни антидержавного українського уряду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 1-й секретар Львівського міськкому СПУ Василь МУЗИКА.

За його словами, соціалісти вимагатимуть відокремлення влади від бізнесу, “які зрослися, немов сіамські близнюки, зміни фінансово-економічної політики уряду, саме завдяки якій і стало можливим банківське свавілля по відношенню до народу”.

Львівські соціалісти порівнюють стиль роботи прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із сталінським і заявляють, що «наступними хлопчиками для биття – для прем‘єра стануть місцеві органи самоврядування».

«Прем‘єр-міністр займається постійним пошуком та викриттям ворогів, які заважають їй працювати. Щомісяця ТИМОШЕНКО оголошує ім‘я чергового ворога, який нібито винний у всіх бідах України. Ворогом листопада став СТЕЛЬМАХ, у грудні – ХОРОШКОВСЬКИЙ, у січні – ФІРТАШ. Ворогом лютого ТИМОШЕНКО планувала зробити ПИНЗЕНИКА. Черговим ворогом Ю.ТИМОШЕНКО планує оголосити місцеві органи самоврядування, на які хоче перекласти всю відповідальність за економічний безлад в державі», - заявив головний львівський соціаліст.