Ющенко вивів Горбуліна з РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом № 884/2006 вніс зміни до свого указу від 11 вересня 2006 року № 749.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави, згідно з документом, відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України, на часткову зміну Указу Президента України від 11 вересня 2006 року № 749 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указом від 20 вересня 2006 року № 761) секретаря Ради національної безпеки і оборони України Віталія ГАЙДУКА введено до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Цим же указом зі складу Ради національної безпеки і оборони України виведено Володимира ГОРБУЛІНА.