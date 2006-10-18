Соціалісти звинувачують Нашу Україну у шантажі суддів КС

Деякі представники фракції «Наша Україна» чинять тиск на суддів Конституційного Суду України для того, щоб домогтися у майбутньому скасування політреформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

«За інформацією, котрій можна довіряти, на суддів Конституційного Суду останніми тижнями чиниться шалений тиск з боку окремих наших колег з фракції «Наша Україна», - сказав депутат.

За його словами, «в хід пускається шантаж, умовляння, пропозиції сумнівного характеру». Я.МЕНДУСЬ стверджує, що все це робиться для того, аби суд скасував зміни до Конституції України, ухвалені парламентом 8 грудня 2004 року.

Він зазначив, що «пробним каменем» у цьому напрямку є звернення ряду народних депутатів із фракції «Наша Україна» щодо «нібито неконституційного доповнення до закону про Конституційний Суд». Я.МЕНДУСЬ нагадав, що згідно з цим доповненням, Конституційному Суду не дозволяється ревізувати вже прийняті зміни до Основного Закону.

Я.МЕНДУСЬ вважає, що метою всього цього є бажання повернутися до «авторитарної моделі управління». За його словами, саме в таку схему вписуються кроки, які робить фракція «Наша Україна», заявляючи про нібито невиконання антикризовою коаліцією позицій Універсалу, штучно створюючи конфлікти щодо повноважень між Президентом та урядом, виголошуючи різні заяви про нібито зволікання з боку уряду щодо вступу до СОТ. За словами Я.МЕНДУСЯ, все це свідчить про те, що саме фракція «Наша Україна» не хоче виконувати Універсал національної єдності, де, зокрема, передбачено проведення конституційної реформи в частині місцевого самоврядування.

СПУ вважає, що в українському суспільстві «достатньо сил для відстоювання демократичних перетворень», - підкреслив Я.МЕНДУСЬ.

У свою чергу, депутат з фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО нагадав, що саме Соціалістична партія влітку цього року віроломно, без попередження вийшла з демократичної коаліції і вступила в антикризову коаліцію, отримавши за це посаду голови Верховної Ради України. Тому, за словами депутата, ця фракція вчити з трибуни Верховної Ради фракцію «Наша Україна» і взагалі будь-якого громадянина України морального права не має.