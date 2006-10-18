Януковичу донесли, що ковдру смикають

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав міністрів не порушувати балансову цілісність проекту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

«У мене зараз є інформація, що деякі міністри шукають можливості, як то кажуть, перетягнути на себе трошки ковдри не так, як ми з вами затвердили бюджет», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він вказав на те, що у міністерств буде можливість остаточно збалансувати бюджет перед його подачею до парламенту на друге читання. Прем`єр зазначив, що при розробці проекту бюджету не повинне бути допущене зниження соціальних витрат. «Ми не маємо права знижувати соціальні витрати ні на один відсоток, тільки збільшення соціальних витрат», - сказав він. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що інноваційний напрямок бюджету повинен бути збережений. Крім того, за словами прем`єр-міністра, уряд повинен уважно ставитися до всіх зауважень до проекту бюджету як з боку парламенту, так і з боку Президента. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що перед подачею проекту бюджету до парламенту уряд має намір розглянути проект документа з Президентом України. «Це рішення буде спільне. І перед тим, як подавати бюджет до парламенту, ми обов`язково розглянемо цей бюджет спочатку з Президентом України, затвердимо остаточно макроекономічні показники, витрати, й потім подаватимемо його до парламенту», - резюмував прем`єр.