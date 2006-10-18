Завтра поховають Юрія Оробця

Завтра, 19 жовтня, відбудеться поховання народного депутата Юрія Оробця.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, з 10.00 до 12.00 у Будинку вчителя за адресою: вул. Володимирська 57, пройде громадська панахида.

З 13.00 до 14.30 померлого відспівуватимуть у Володимирському соборі.

О 15.30 на Байковому цвинтарі розпочнеться траурний мітинг, о 16.00 відбудеться поховання.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член “Нашої України” Ю.Оробець загинув 16 жовтня у Києві під час ДТП.

У Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві з посиланням на результати судово-медичної експертизи тіла загиблого повідомили, що причиною загибелі Ю.Оробця став інфаркт.