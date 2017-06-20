НАБУ викрило Розенблата та Полякова спільно з ФБР

Для викриття та документування незаконної діяльності народних депутатів України Борислава Розенблата та Максима Полякова долучалися фахівці Федерального бюро розслідувань США, а також вперше діяли під прикриттям українські офіцери із Національного антикорупційного бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

Він відмовився деталізувати ступінь участі співробітників ФБР у цій операції, а також конкретизувати дії українських агентів, які працювали під прикриттям.

Читайте такожНАБУ та САП розкрили вражаючі деталі "бурштинової схеми" депутатів Розенблата та Полякова

Водночас Ситник дав зрозуміти, що дії вказаних осіб були спрямовані, в тому числі, на відстеження роботи компанії-нерезидента “Фуджейра”, яка була створена в США і зареєстрована на сестру Розенблата для проведення оборудок із бурштином.

Як повідомляв УНІАН, подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата (БПП) та Максима Полякова («Народний фронт»), яке стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину, було підписане 19 червня.

В рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину вже затримано шістьох осіб.

«В цілому станом на сьогодні затримано шість осіб. Це троє помічників народних депутатів, один охоронець народного депутата, два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією», - повідомив Холодницький і додав, що також існує підозра щодо причетності до цієї схеми помічника одного з народних депутатів від Радикальної партії.

Наразі подання на зняття недоторканості з Розенблата та Полякова направлені Генеральному прокурору.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи НАБУ за підозрою в отриманні хабара затримали охоронця Розенблата. У помічників Розенблата провели обшуки.