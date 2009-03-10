Томенко: це не тому, що ми чесні, а тому, що фракція демократична

Віце-спікер Верховної Ради України та член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що він, «як толерантна і виважена людина, не голосував за призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови СБУ 6 березня». Про це депутат сказав сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, у багатьох депутатів фракції БЮТ склалося враження перед голосуванням, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО починає нове життя – чесне, принципове і законне. Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що «я не вірю, що за день можна почати нове життя, тому і не голосував за це призначення».

М.ТОМЕНКО також нагадав, що загалом у фракції БЮТ знайшлося 5 народних депутатів, які не голосували за призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Як відомо, чотири депутати голосували проти, а я не голосував взагалі. Це не тому, що ми чесні і принципові, а тому, що у нас фракція демократична», - підкреслив віце-спікер ВР.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ. За прийняття відповідної постанови проголосували 230 народних депутатів із 438, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, 149 депутатів від фракції БЮТ (загалом до цієї фракції входять 156 депутатів), 61 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і 20 - від фракції Блоку Литвина.

Того ж дня члени фракції БЮТ Святослав ОЛІЙНИК, Андрій ПОРТНОВ, Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО зареєстрували у ВР проект постанови “Про звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу звільнення В.НАЛИВАЙЧЕНКА з посади голови Служби безпеки України”.