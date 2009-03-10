Ющенко високо оцінює рівень взаємодії СБУ і Генпрокуратури

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює рівень взаємодії та співпраці Служби безпеки України і Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у Києві під час представлення керівному складу СБУ новопризначеного голови спецслужби Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Практично щодня ми зустрічаємося у колі Генпрокуратура – СБУ. Багато питань опрацьовується спільно, і я позитивно оцінюю цей діалог», - сказав Президент і додав, що впродовж 2009 року таку взаємодію і співробітництво необхідно продовжувати і розвивати.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на важливості вирішення кадрового питання, яке довгий час гальмувалося, зокрема, призначення керівника СБУ.

«Це (призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ – УНІАН) додасть чіткості і стрункості роботі СБУ», - сказав Президент і висловив вимогу до представників спецслужби приступити до розгортання роботи у 2009 році з питань, які належать до компетенції Служби безпеки.

У свою чергу, В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив: «Дозвольте кожному моєму колезі працювати».