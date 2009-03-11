Хорошковський розкаже, як його обшукали колишні підлеглі

Анонсовану на сьогодні прес-конференцію голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА перенесено на завтра, 12 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вона відбудеться о 12.00 у приміщенні прес-центру (вул. Володимирська, 35).

Сьогодні о 12.30 у прес-центрі СБУ відбудеться брифінг першого заступника голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на "Українську правду", першого заступника голови СБУ Валерія Хорошковського обшукали на митниці аеропорту Бориспіль.

"При прибутті в аеропорт була спланована провокація – за листом одного з народних депутатів було зроблено вибірковий догляд моїх речей", - заявив перший заступник глави СБУ.

При цьому він не сказав, з якої країни прибув та відмовився називати прізвище народного депутата, лист якого став приводом для обшуку.