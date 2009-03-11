ЛДПР про Євробачення: вибір Приходько завдає прямої шкоди престижу Росії

У стороні від скандалу навколо російської учасниці на «Євробаченні-2009» не залишилася і ЛДПР: ліберал-демократи просять Держдуму підтримати своє протокольне доручення думському комітету з культури про правомірність участі в цьому конкурсі Анастасії Приходько.

Цей несподіваний вибір «завдає прямої шкоди престижу Російської Федерації», упевнені в ЛДПР.

«Річ навіть не в тому, що вона громадянка іншої держави, хоча сам по собі цей факт викликає обурення у наших виборців, а річ у тому, що вона відома своїми украй правими націоналістичними поглядами, про що вона не раз сама заявляла в ЗМІ», - приводить «РІА Новини» коментар керівника фракції ЛДПР Ігоря Лебедєва.

Нагадаємо, «фабрикантка» спочатку планувала взяти участь в українському відбірковому конкурсі, але після дискваліфікації стала конкурсанткою в російському національному відборі, де і отримала гучну перемогу.

Вибір журі і глядачів викликав неоднозначну реакцію громадськості, але продюсер Насті Костянтин Меладзе пояснює, що зараз як ніколи потрібно подумати про єдність націй: текст до української пісні «Мамо» написала естонська поетеса, а музику – сам Меладзе.

Комсомольська правда