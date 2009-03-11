Тимошенко хоче узяти 5 мільярдів у Москви, щоб відразу віддати назад?

Російський кредит у розмірі 5 млрд. дол. - у разі підписання відповідної угоди між Україною та Росією - планується спрямувати на оплату природного газу, який НАК «Нафтогаз України» купує в «Газпрому».

Про це УНІАН повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Цей кредит ітиме на придбання газу», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас він зазначив, що на сьогодні обговорюється можливість відкриття для цих же цілей кредитної лінії від Світового банку, а також залучення інших кредитних ресурсів. Крім того, Україна обговорює з «Газпромом» варіанти вирішення питання щодо оплати за газ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно запитала в Росії кредит у розмірі 5 мільярдів доларів. Про це повідомив 10 березня на брифінгу віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

"Ми проводимо консультації з працівниками міністерства фінансів України… Поки що жодних рішень не приймалося", – сказав він, підтвердивши, що запит від українського уряду надійшов на суму 5 млрд. доларів.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання. Після першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Загалом 2009 року НАК "Нафтогаз України" повинен заплатити 14,4 млрд. дол.

У 20-х числах лютого "Нафтогаз" повідомив "Газпром" про можливе погіршення розрахунків через зростання заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики в розмірі 552 млн. дол.

5 березня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія припинить постачання газу в Україну, а можливо, і європейським споживачам, якщо 7 березня не буде здійснено оплату за поставлений газ.

Того ж дня, 5 березня, НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому 2009 року російський газ. Сума становила близько 360 млн. дол.