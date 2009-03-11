Литвин переконаний, що українці Конституцію все одно не читатимуть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний у недоцільності винесення на всенародний референдум будь-яких проектів Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

В.ЛИТВИН вважає, що «абсолютна кількість людей не читатиме проект Конституції». При цьому, на його думку, винесення на обговорення кількох варіантів також не дасть позитивного результату, оскільки «референдум має дати чітку відповідь – «так» чи «ні».

Стосовно питання внесення змін до Основного Закону, В.ЛИТВИН заявив, що «необхідно враховувати досвід, традиції, менталітет народу, визначити завдання, які стоять перед країною, як жити в умовах світової кризи, а потім готувати відповідний документ».