На Банковій дорікають Онопенку, що він перетворив суди на ЗАТ

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО має розпочати вирішення проблем у судочинстві з себе, перш ніж висловлювати претензії главі держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН прокоментував відкритий лист Онопенка до Президента Віктора ЮЩЕНКА.

За словами І.ПУКШИНА, саме за головування В.ОНОПЕНКА українська система судочинства перетворилася із джерела справедливості для всіх громадян на механізм політичного та економічного рейдерства для його партійних колег.

«Фактично суди стали закритими акціонерними товариствами, де політичні побратими пана ОНОПЕНКА отримали контрольний пакет», – наголосив І.ПУКШИН.

«Роль голови Верховного Суду у антисуспільній трансформації судової гілки влади є визначальною. Адже він як вищий посадовець системи жодного разу не висловив принципову публічну позицію щодо критичної ситуації у судочинстві, щодо масових та системних проявів корупції та найбільш кричущих злочинів за участю людей у суддівських мантіях», – зауважив І.ПУКШИН.

«А якщо згадати справу судді В.КЕЛЕБЕРДИ, який виніс незаконну ухвалу щодо призупинення дії указу Президента про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів, то впродовж півроку після відповідного рішення суду, яке визнало незаконність цієї ухвали, Вища рада юстиції навіть не позбавила КЕЛЕБЕРДУ суддівського звання», - наголосив І.ПУКШИН.

Він заявив, що “саме під керівництвом В.ОНОПЕНКА та представників у Вищій раді юстиції від судової гілки влади блокуються засідання Ради, які мали б розглянути питання звільнення судді КЕЛЕБЕРДИ, який в очах суспільства, як і суддя ЗВАРИЧ, повністю дискредитував роль незалежного і справедливого судді”.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня голова Верховного Суду В.ОНОПЕНКО звернувся з листом до Президента, у якому закликає В.ЮЩЕНКА якнайшвидше вирішити питання щодо призначень на посади суддів, які призначаються вперше.

Голова ВСУ занепокоєний тим, що ситуація з призначеннями Президентом України суддів на посаду набула критичного характеру.

Голова Верховного Суду зауважує, що звернутися до глави держави з таким листом його змушує питання, яке за Конституцією України є виключною компетенцією Президента України і вирішення якого має істотне значення для стану правосуддя в Україні. Зокрема, йдеться про призначення на посаду професійного судді вперше, яке здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради юстиції.

Упродовж тривалого часу, наголошується в листі, Президент не здійснює таких призначень, чим фактично заблоковано формування суддівського корпусу України за рахунок призначення суддів на посаду вперше. Останній указ про призначення суддів було видано ще на початку листопада минулого року.

В.ОНОПЕНКО констатує, що й попередні укази про призначення суддів видавалися у 2008 році з великими перервами у часі. До того ж, за його словами, їхній аналіз свідчить про вибірковий підхід при включенні кандидатур на ці посади до указів Президента України, коли кандидати на посади суддів в одні суди призначалися практично без затримок після надходження подання Вищої ради юстиції, а рішення щодо кандидатів в інші суди відкладалися на багато місяців. Зокрема, наголошує В.ОНОПЕНКО, це чітко простежується на призначеннях суддів уперше до районних судів Києва.

Внаслідок тривалих затримок у вирішенні Президентом України цих питань на сьогодні у Секретаріаті Президента України накопичилося понад 250 подань Вищої ради юстиції щодо призначення на посаду судді вперше. Це становить майже чверть існуючих вакансій у місцевих судах, зокрема й спеціалізованих.