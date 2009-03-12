У Москві дивляться серіал: дівчина Юля кидається між двома Вікторами

Кремль, обпікшись на виборах 2004 року, цього разу не ставитиме на жодного з кандидатів у Президенти України. Про це в інтерв’ю тижневику "Коментарі:" заявив представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН. Цей дипломат, відзначає видання, часто виконує роль рупора для озвучування зауваг, які Кремль не може висловити офіційно.

Зокрема, Д.РОГОЗІН зазначив, що нинішні україно-російські відносини нагадують ситуацію важкої сімейної сварки, після якої, однак, має настати примирення.

«Це стадія, коли сталася сімейна сварка, побили посуд, наговорили один одному всяких матюків. Тут нічого хорошого немає, але після неї повинна наступити інша стадія — стадія серйозної розмови, примирення», - заявив Д.РОГОЗІН в інтерв’ю тижневику «Коментарі:».

На думку Д.РОГОЗІНА, Росія вже зараз готова до розмови.

«Ви ж бачите, що в Росії стабільна політична влада. Тут все гранично зрозуміло. Але те, що відбувається в Україні, - це бразильський серіал. Дівчина Юля метається між двома Вікторами. І, незважаючи на те, що ім’я "Віктор" перекладається як перемога, вони від перемоги далекі», -- пояснив він.

Водночас російський дипломат відзначив передбачуваність політики Юлії ТИМОШЕНКО, принаймні у вирішенні газового конфлікту.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО — "досить зрозумілий і передбачуваний політик. Ми розуміли, що їй потрібний результат, успіх на переговорах, нам теж потрібний був результат і успіх, так само, як і європейцям. Усі були зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше завершити цю газову історію. І потім ми знайшли компромісне рішення (…)".

"Що стосується спілкування з іншими політичними персонажами, там все набагато складніше. Занадто багато якихось наносних відчуттів, зайвої заідеологізованості влади, і в першу чергу Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА», - заявив Д.РОГОЗІН.

Але, незважаючи на цей позитивний досвід, Кремль, на думку Д.РОГОЗІНА, на майбутніх президентських виборах в Україні не буде робити ставку на Ю.ТИМОШЕНКО.

«Кремль, на мій погляд, настільки обпікся на виборах 2004 року, що цього разу жодного прямого залучення Кремля не буде. Ми зрозуміли, що це безрезультатно. Наше втручання викликає зворотну реакцію: деякі громадяни України вважають, що слід чинити на зло Кремлю, і підтримують не тих, кого Росія вважає по-добросусідськи настроєним політиком. Тому нехай тепер сам український електорат визначається, хто йому дорогий, а хто ні», - сказав він.

Проте на посаді Президента України Д.РОГОЗІН волів би бачити прогнозованого й прагматичного політика.

«Багатьох українських політиків я знаю особисто, вони прекрасно знають мене, і мені однаково, кого обере український народ. Але мені б дуже хотілося, щоб народ вибирав більш передбачуваних людей, які керуватимуться не новими ідеологемами, щоб довести, що Христос був українцем, а почнуть розмовляти прагматично», - резюмував політик.