Претензії СБУ до Нафтогазу контролюватиме людина Медведька

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що інформація про нібито відсторонення його першого заступника Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО від розслідування кримінальної справи щодо НАК «Нафтогаз України» не відповідає дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Це абсолютно не відповідає дійсності», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас голова СБУ повідомив, що сьогодні відбулася його спільна нарада з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ, в результаті якої від Генпрокуратури було визначеного одного із заступників генпрокурора, який контролюватиме діяльність СБУ у кримінальних справах щодо «Нафтогазу».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що зв’язку з цим головним завданням СБУ сприяння тому, щоб конфлікт навколо права власності на 11 млрд. кубометрів газу було вирішено виключно у правовому полі.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня було порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем. У рамках справи був затриманий заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО.

4 березня в офісі «Нафтогазу» у Києві співробітники СБУ проводили слідчі дії у рамках розслідування цієї кримінальної справи.

Увечері 4 березня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо «Нафтогазу» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.