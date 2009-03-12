Яценюк заявляє, що він своїм опонентам коштує мільйони

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що проти очолюваної ним громадської організації розпочалась “масована кампанія з дискредитації”.

Про це він сказав під час презентації Хмельницької обласної організації «Фронту змін», що відбулася у формі телемосту Київ-Хмельницький.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “в нас немає політичних друзів, а є тільки політичні опоненти».

Він додав, що ці політичні опоненти “мають політичні штаби, політтехнологів з різних країн світу, і вони розпочали широку масовану кампанію з дискредитації «Фронту змін”. «Вони видумують будь-що та вдаються до брудних і просто мерзенних технологій», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Разом з тим він висловив впевненість, що “ті мільйони, які вони витрачають, їм не допоможуть, тому що можна боротися з ЯЦЕНЮКОМ, але не можна боротися з мільйонами людей, бо не буде ЯЦЕНЮКА - буде хтось інший».

Лідер “Фронту змін” наголосив, що “наша принципова позиція полягає в тому, що ми не розказуємо, хто гірший, а доводимо - хто кращий».