Компанія Ecolines пояснила, чому не повезла українця за безвізом

Автобусна компанія Ecolines, яка відмовила у перевезенні до Болгарії українцю за безвізом, пояснила ситуацію.

"Провідник припустився помилки, виконуючи свої обов’язки. Правила безвізового режиму діють досить короткий час, відсутність досвіду і спричинила некомпетентну поведінку провідника під час посадки на рейс Київ-Варна", - йдеться у повідомленні перевізника у Facebook.

Він наголосив, що щоб подібні випадки не траплялись у майбутньому, компанією буде посилено навчання та інструктаж провідників щодо документів, які дозволяють перетин кордонів у рамках безвізового режиму.

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"Компанія Ecolines приносить вибачення усім нашим пасажирам, зокрема родині – Сергію, Ірині, Олександру та Дарії, які не змогли скористатися поїздкою. Наразі ми намагаємося зв’язатись для обговорення надання компенсації за невикористану поїздку", - йдеться у повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН 25 червня, автобусна компанія Ecolines відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії українцю, що планував скористатися безвізовим режимом. Через цей інцидент від поїздки відмовилася вся його родина.