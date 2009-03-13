Третьяков заявляє, що Балозі не варто лізти в парламентські справи

Віктор БАЛОГА повинен більше часу приділяти «ремонту» свого Секретаріату, а не давати поради конституційному органу влади – парламенту. Про це сказано в заяві для преси заступника керівника фракції «Нашої України – Народної Самооборони» Олександра ТРЕТЬЯКОВА, текст якого наводить "Главред".

За словами депутата, «размишлізми голови СП про дострокові вибори, а його підлеглих – про майбутнє партії «Наша Україна» - виглядають смішними та провокаційними, оскільки ані до виборів, ані до партії працівники Секретаріату не мають ані найменшого відношення».

«Замість того, щоб огульно розвішувати ярлики на коаліцію та на обраних народом представників Верховної Ради, Вікторові Івановичу варто було хоча б створити ілюзію продуктивної роботи з Кабінетом Міністрів і парламентом, якщо цього не виходить робити реально та щиро. Навіть такий крок пана БАЛОГИ, упевнений, у суспільстві буде високо оцінений», - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ.