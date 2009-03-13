Кріль підозрює, що в Тернопільську облраду доведеться завозити нові меблі

Народний депутат, лідер партії «Єдиний центр» Ігор КРІЛЬ критикує Блок Юлії Тимошенко за спроби скасувати проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, текст якого переданий УНІАН.

«Складається враження, що в Тернопільську обласну раду потрібно буде завозити нові меблі, бо інакше як із кріслами БЮТ звідти не винесеш. Для них влада – це найприбутковіший вид бізнесу. Тому легше організувати судове рішення, ніж втрачати контрольний пакет акцій у облраді», - зауважив І.КРІЛЬ.

Політик вважає, що вибори – це завжди дешевше, ніж утримувати бездіяльну і некомпетентну владу.

«Минулого року БЮТ заблокував перевибори до Верховної Ради. У результаті ми маємо фактично бездіяльний парламент, який максимум здатний лише на дерибан портфелів. Ми досі не маємо антикризової програми і живемо з абсурдним бюджетом», - наголосив лідер «Єдиного центру».

«Тепер ця політична сила навантажує всю країну ще й бездіяльною Тернопільською облрадою. Аргументувати такі кроки тим, що на вибори немає коштів, – це просто блюзнірство», - вважає І.КРІЛЬ. – Утримання непрацюючої облради обходиться бюджету в 300 тис. грн. щомісячно. А країна вже витратила на вибори, які блокує БЮТ, близько 8 млн. грн. Де ж тут економія? Це бардак, який може зупинити лише повне перезавантаження влади і усунення від неї тих, хто перетворив її на бізнес».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради". Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня 2009 року Верховна Рада відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТу і 4 від НУ-НС.

11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області задовольнив позов обласної організації ВО «Свобода» про визнання протиправним і скасування рішення Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про припинення виборчого процесу і зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборів до Тернопільської облради, повідомила голова обласної ТВК Наталія ЧУЙКО.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Тернопільській виборчій комісії, усім дільничним виборчим комісіям здійснювати організацію та проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів Тернопільської обласної ради.

Сьогодні, 13 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання, в якому просить визнати неконституційною постанову Верховної Ради про скасування позачергових виборів депутатів Тернопільської облради.