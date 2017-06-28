Порошенко: війна на Донбасі - не в інтересах Путіна

Президент України Петро Порошенко заявив, що війна на Донбасі не в інтересах президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю Le Figaro, переклад якого опублікував Inosmi.

На питання про те, якою буде наступна мета Володимира Путіна в регіоні, Порошенко відповів, що Путін "абсолютно непередбачуваний".

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"Володимир Путін абсолютно непередбачуваний, тому мені складно відповісти на це питання. Він може почати діяти де завгодно. Якби мені раніше сказали, що він захоче анексувати Крим і напасти на Донбас, я б ні за що не повірив. Просто тому, що ця війна — не в його інтересах. Єдина людина в світі, яка знає, що буде робити Володимир Путін в найближчі місяці, — це сам Володимир Путін", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном протидію російської агресії щодо України.