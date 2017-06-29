У справі з розкрадання палива за "схемою Курченка" затримано ще одного фігуранта

У справі з розкрадання палива за так званою схемою бізнесмена Сергія Курченка у Києві затримано ще одного фігуранта справи.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що спільними заходами Одеської прокуратури, Головного відділу боротьби з контрабандою та організованою злочинністю УСБУ в Одеській області і Національної поліції у розслідуванні злочинної схеми мільйонних оборудок з нафтопродуктами Курченка здійснено черговий вагомий крок.

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«Сьогодні у Києві співробітники СБУ та поліції затримали ще одного фігуранта справи. Відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком», - написала речниця.

За її словами, у подальшому він координував діяльність ТОВ «Лагуна-Рені», морських агентів і капітанів танкерів, спрямовану на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені.

Також прес-секретар нагадала, що Генпрокуратура 27 червня 2017 року оголосила письмову підозру Курченку.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня прокуратурою Одеської області погоджено і направлено повідомлення про підозру колишньому голові наглядової ради групи компаній Курченку у скоєнні низки злочинів. Серед них - створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація отриманих злочинним шляхом доходів тощо.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдинга Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

Під час розслідування було арештовано особисті рахунки Курченко, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії ВЕТЕК.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.