ГПУ викликає на допит Курченка 26 червня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) 26 червня викликає на допит бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Відповідна повістка розміщена на сайті відомства.

Читайте також"Схеми Курченка" повертаються: Насалик та Іванчук розробили схему, як заробити 100 мільярдів на імпорті палива – журналіст"Громадянин Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 року народження, який зареєстрований за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, відповідно до вимог статей 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України, Вам необхідно з’явитися 26 червня 2017 року о 10.00 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 24, кабінет 291, для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000003393", - йдеться у повістці.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня прокуратурою Одеської області погоджено і направлено повідомлення про підозру колишньому голові наглядової ради групи компаній Сергію Курченку у скоєнні низки злочинів. Серед них - створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація отриманих злочинним шляхом доходів тощо.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдинга Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а мали поставлятися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було арештовано особисті рахунки Курченко, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії ВЕТЕК. У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук.