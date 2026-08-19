Сибіга знову на посту: парламент підтримав подання Зеленського

Сибіга отримав більше голосів, ніж при першому голосуванні в парламенті.

Верховна Рада України знову підтримала внесене президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру на призначення міністром закордонних справ Андрія Сибіги.

За це рішення проголосувало 266 народних депутатів України.

До речі, 5 вересня 2024 року за підтримку кандидатури Сибіги на посаду очільника МЗС проголосувало 258 нардепів.

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Сибіга, виступаючи в парламенті, назвав три ключові пріоритети в роботі : справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство.

Він зазначив, що для того, щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів. За його словами, необхідне й надалі залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки.

Сибіга підкреслив, що сьогодні найбільш важливим є посилення повітряного щита та захист від балістики. "За все потрібно боротися. За кожну ракету. Кожен кластер. Кожен новий ринок для експортерів. Кожне санкційне рішення. Кожен пакет для енергетики. Українська дипломатія готова до цієї боротьби – разом із вами, парламентською дипломатією", - сказав він.

Також наголосив, що інтеграція України до НАТО – незмінний пріоритет, котрий переходить в практичну площину.

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 липня 2026 року підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що спричинило відставку всього уряду, зокрема, й міністра закордонних справ. Андрія Сибіги, котрий був призначений, за подання президента України Володимира Зеленського, 5 вересня 2024 року. До того він був першим заступником міністра Дмитра Кулеби.

Сибіга у 2016-2021 роках був послом України в Турецькій Республіці. У 2021- 2024 - заступник керівника Офісу президента України, а з 2024 року - перший заступник міністра закордонних справ України.

18 серпня 2026 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатури на призначення міністрами оборони та закордонних справ Євгенія Хмари та Андрія Сибіги.

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