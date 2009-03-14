Тернопільщина: на виборчих дільницях з’явилися бюлетені та міліція

Від сьогодні у Тернопільській області правоохоронці забезпечуватимуть охорону громадського порядку поблизу виборчих дільниць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу громадських зв’язків обласного управління міліції Сергій ШВОРНІКОВ.

Він зауважив, що якщо суд прийме рішення про відміну позачергових виборів до Тернопільської обласної ради, то охорону дільниць буде припинено. С.ШВОРНІКОВ також додав, що забезпечення охорони не пов’язане із вчорашнім інцидентом, коли було намагання не випустити автомобілі із надрукованими бюлетенями із видавництва “Збруч”, а зумовлене тим, що на дільниці уже завезли бюлетені.

Разом з тим він повідомив, що інцидент із блокуванням доставки бюлетенів правоохоронні органи зараз вивчають для прийняття відповідного рішення. “Учора ввечері до нас надійшло повідомлення, що поблизу “Збруча” – штовханина. Туди було направлено 4-х працівників міліції. Виявилося, що група депутатів міської та обласної рад від однієї з партій в кількості 50-60 осіб намагається заблокувати вивезення бюлетенів, а інша група з числа представників інших партій десь аналогічної кількості намагається розблокувати територію”, - поінформував С.ШВОРНІКОВ. За його даними, “серйозного зіткнення біля видавництва не було”.

“Зрозуміло, що була штовханина. Оскільки було багато людей, для забезпечення порядку на місце інциденту було направлено ще 10 правоохоронців”, – повідомив С.ШВОРНІКОВ. При цьому він запевнив, що спецпідрозділи для врегулювання конфлікту міліція не направляла і що силового опору правоохоронцям не було. “Було проведено роз’яснювальну роботу, і після того, як пристрасті вщухли, бюлетені в супроводі міліції були вивезені на дільниці”, – сказав С.ШВОРНІКОВ.

Він також наголосив, що правоохоронні органи перебувають поза виборчим процесом і готові забезпечувати охорону громадського порядку у день виборів.

Як повідомлялося, 3 березня Верховна Рада відмінила позачергові вибори Тернопільської обласної ради, призначені на 15 березня.

В той же час Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає незаконним скасування парламентом цих виборів. Він заявив, що виборчий процес до Тернопільську облради "ніхто не має право зупинити", в тому числі парламент.

Президент звернувся до Конституційного Суду з проханням оцінити конституційність постанови ВР про відміну позачергових виборів Тернопільської облради.

Також міністр юстиції Микола ОНІЩУК заявив про відсутність юридичних перешкод для проведення позачергових виборів Тернопільської обласної ради 15 березня.

"Відмінити виборчий процес не має права не тільки парламент, але і будь-який орган державної влади і суди... Це означає, що ніяких юридичних перешкод для проведення виборів в Тернопільській області на сьогоднішній день немає", - сказав він.

Крім того, заступник керівника президентського Секретаріату - представник Президента в Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК підкреслила, що вибори до Тернопільської облради відбудуться, “незважаючи на шалений опір БЮТ, який вже розробив кампанію щодо зриву виборів, перешкоджання вільному волевиявленню громадян”. На сьогодні існують усі достатні правові підстави для того, щоб представницький орган влади на Тернопільщині був обраний, сказала вона.