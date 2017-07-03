Росія відверто порушила територіальну цілісність України - помічник генсека НАТО

Росія у найбільш відвертий спосіб порушила територіальну цілісність України, нелегально анексувавши Крим і підтримуючи, відкрито і приховано, застосування сили на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на урочистому засіданні з нагоди 20-ої річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору заявив помічник Генерального секретаря НАТО Сорін Думітру Дукару.

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“Коли Україна здобула незалежність і стала поважним членом міжнародної спільноти, ми всі сподівалися, що тяжкі часи позаду, що у новій Європі географія більше не буде визначати долю країни. На жаль, Росія - держава, яка свого часу пообіцяла захищати територіальну цілісність України, порушила цю територіальну цілісність у найбільш відвертий спосіб, нелегально анексувавши Крим і підтримуючи, відкрито і приховано, застосування сили на сході України. Україна є не лише жертвою класичної форми військової агресії, але і сучасної гібридної загрози”, - сказав помічник генсека НАТО.

Він зауважив, що Україна страждає не лише від військової агресії з боку Росії, але й від “майже повсякденних кібернападів”.

Також він додав, що перед Україною сьогодні стоять найбільші виклики від моменту здобуття незалежності.

Також помічник генсека НАТО висловив впевненість, що Україна подолає всі виклики і НАТО допоможе в цьому Україні.

Разом з тим він додав, що Альянс підтримує мирне розв'язання конфлікту на сході України, поважаючи український суверенітет і територіальну цілісність.