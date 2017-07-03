Помічник генсека НАТО: надання допомоги Україні - це довгострокове питання

Надання допомоги Україні - це довгострокове питання для НАТО. Про це на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 20-ої річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору заявив помічник Генерального секретаря НАТО Соріна Думітру Дукару.

Читайте такожВ Україні стартував тиждень НАТО“Я радий оголосити про важливий захід, який відбудеться тут у Києві. Генеральний секретар НАТО Столтенберг і Євроатлантична рада у повному складі відвідають Україну і проведуть засідання комісії Україна-НАТО, обговорять ситуацію з безпекою на Сході, досягнення щодо широкомасштабних реформ, а також шляхи посилення відносин між НАТО і Україною. І знову підтвердять солідарність НАТО з Україною і висловлять потужну підтримку цій державі. Також вони зустрінуться з народними депутатами і представниками громадянського суспільства, щоб краще розібратися з проблемами та викликами, які повстають перед вашою країною”, - сказав помічник генсека НАТО.

Він також додав, що для НАТО допомога Україні це не короткострокове, а довготривале питання.