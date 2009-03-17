У СП помітили, що Тимошенко не поспішає урізувати зарплату собі і Ющенку

Керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом міністрів України Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК звертає увагу, що останнім часом в Україні набула широкого поширення практика невиконання (невчасного виконання) Кабінетом міністрів України завдань, передбачених законодавчими актами Верховної Ради України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Навіть поверхневий аналіз стану виконання доручень, що містяться в рішеннях парламенту, вказує на наявність зволікань та ігнорування їх положень», – заявив він, посилаючись на те, що бездіяльність уряду йде в розріз з положеннями статей 113, 116 Конституції України (згідно з якими Кабінет міністрів України є відповідальний, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України, забезпечує виконання законів України та постанов Верховної Ради України).

Я.БЕРНАЗЮК вказує як на показовий факт прямого ігнорування Кабінетом міністрів України Постанови Верховної Ради України «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України» від 03.03.2009 р., спрямованої на скорочення в період фінансово-економічної кризи видатків Державного бюджету України на матеріально-технічне забезпечення органів державної влади, оплату праці та соціально-побутове забезпечення посадових осіб цих органів.

Відповідно до рішення парламенту у першу чергу скорочення щонайменше удвічі заробітної плати стосуватиметься Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра України, віце-прем`єр-міністрів, народних депутатів України, керівного складу Ради національної безпеки і оборони України, секретаріату Президента України, Державного управління справами, апарату Верховної Ради України, секретаріату Кабінету міністрів України, міністрів, а також керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Я.БЕРНАЗЮК нагадав, що у постанові також передбачено доручення урядові терміново до 16.03.2009 р. подати до Верховної Ради України відповідні пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів України.

«Маємо сьогодні вже 17.03.2009, і жодного рішення або позиції з цього приводу Кабінету міністрів України. При цьому обґрунтована позиція уряду як колегіального органу - також була б позицією», – констатував він.

Зокрема Я.БЕРНАЗЮК назвав не безспірними положення зазначеної постанови, що передбачають зменшення вдвічі фонду оплати праці для працівників державних підприємств-монополістів, оскільки це сотні тисяч звичайних працівників Укрзалізниці, Укрпошти тощо.