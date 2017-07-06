Регламентний комітет взявся за подання ГПУ проти Полякова: нардеп заявляє про "злочин" з боку НАБУ

Регламентний комітет парламенту почав розглядати подання генпрокурора про зняття недоторканності з депутата Максима Полякова (фракція "Народний фронт"). Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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"Регламентний комітет ВР почав розгляд подання, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України генеральним прокурором України Луценком Ю. 21 червня 2017 року, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Полякова Максима Анатолійовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)" (06-297вих-17)", - написала Сарган.

За її словами, в роботі комітету бере участь керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Сам нардеп Поляков на засіданні комітету заявив, що має свідків, які готові дати свідчення про протиправні дії Національного антикорупційного бюро України.

"Пропоную заслухати свідка про вчинення злочину працівниками НАБУ. Ця інформація цікава, у тому числі для ЗМІ", - сказав Поляков.

Водночас він не уточнив, про який саме злочин йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що до Генпрокуратури спрямовано документи щодо подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Своєю чергою Холодницький уточнив, що це подання було підписане 19 червня і стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

20 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання хабарів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

У НАБУ уточнили, що підозри оголошено двом охоронцям депутата Розенблата; помічнику-консультанту депутата Полякова, а також трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради «Депутатський контроль».