Луценко заявив, що задоволений рішенням регламентного комітету ВР по Лозовому

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогоднішнє рішення профільного комітету по народному депутату від Радикальної партії Андрію Лозовому відкриває йому шлях для розгляду подань депутатами ВРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам після засідання профільного комітету, коментуючи його рішення.

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"Я задоволений рішенням комітету в тій частині, що це рішення дає можливість розгляду моїх подань депутатами Верховної Ради... Я задоволений тим, що депутати до яких я звертаюсь з підозрою і які розглядають подання більш спокійно сприймають ті слідчі дії, які проводить прокуратура. Але впевнений, що сьогодні було наведено достатньо доказів для ухвалення рішення про надання згоди на зняття недоторканності з пана Лозового для проведення слідчих дій", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, регламентний комітет ВР назвав подання ГПУ на Лозового недостатньо обґрунтованим і направив його голові парламенту Андрію Парубію.

Прокуратура підозрює депутата в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, Лозовий у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовим не було сплачено 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір в сумі 129 тис. 329 грн.

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Як повідомив Луценко, слідчі Генпрокуратури перевірили всі можливі джерела доходів Лозового і в результаті з усіх доступних джерел встановили, що Лозовой не отримував інших офіційних доходів, крім зарплати народного депутата.

Нагадаємо, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.