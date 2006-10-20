Ситуацію з Базівим Кучма називає ”куркам на сміх”
Колишній Президент коментує кадрові призначення
Колишній Президент України Леонід КУЧМА переконаний, що для України добре, що до структур влади повертаються професіонали.
Так він відповів на запитання УНІАН про те, як він розцінює повернення у владу на різні посади людей, які асоціювалися з його командою.
Л.КУЧМА зазначив, що за часів його президентства «працювали професіонали і в уряді, і в адміністрації, і на регіональному рівні». При цьому, за словами Л.КУЧМИ, він не підбирав людей за партійними списками: «У мене працювали представники всіх політичних сил і в уряді, і в адміністрації».
Повернення до владних структур професіоналів він назвав «благом». «Те, що повертаються професіонали, я думаю, це – благо. Неможливо за 10 років підготувати десь в іншому місці інших людей, вони всі варилися в одному котлі. Треба використовувати їх досвід», - зазначив Л.КУЧМА.
Він також зауважив, що нинішній глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА має «досвід добрий» і його заступник Арсеній ЯЦЕНЮК теж має досвід роботи в «критичних ситуаціях» ще за часів роботи в НБУ на посаді в.о. глави Нацбанку.
Торкаючись ситуації із призначенням радником В.БАЛОГИ Василя БАЗІВА, якого майже одразу і звільнили з цієї посади, Л.КУЧМА сказав: «Це куркам на сміх така позиція. Його взяли радником до глави Секретаріату і зробили з цього потім… Господи, Боже мій. І з якої він політичної сили? Скільки він там працював в Адміністрації (Президента)? Рік максимум? Напевно, не більше. Те, що він виходив з журналістами на зустріч і обнародував деякі позиції, в тому числі глави держави, він же не свої позиції оприлюднював. Перед цим він зустрічався зі мною, і ми обговорювали, що і по якій проблемі треба сказати. Ось і все», - сказав Л.КУЧМА.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА призначив В.БАЗІВА на посаду свого радника.
Водночас 9 жовтня В.БАЛОГА звільнив його з цієї посади. "Ключовим є те, що після консультацій з медіа-експертами і журналістами, з огляду на їх бурхливу і неоднозначну реакцію, Віктор Іванович вирішив звільнити Василя БАЗІВА", повідомила УНІАН прес-секретар В.БАЛОГИ Світлана ЗАЛІЩУК щодо причин звільнення.
В.БАЗІВ у 2003-2004 роках працював керівником Головної аналітичної служби адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ.