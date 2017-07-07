Генсек ООН після саміту G20 прибуде до Києва

Після саміту Великої двадцятки, що проходить у Гамбурзі,Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде з візитом до Києва. Про це повідомляє Центр новин ООН.

"Сьогодні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш знову прибув в швейцарське місто Кран-Монтана на Конференцію, що триває там, щодо Кіпру. Зі Швейцарії глава ООН відправиться до Гамбурга в Німеччині, де буде присутнім на дводенному саміті лідерів Великої двадцятки (G20). Звідти Антоніу Гутерреш поїде до Києва. На 9 липня у нього запланована зустріч з Президентом України Петром Порошенком", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, 7 і 8 липня Гутерреш на саміті G20 візьме участь в обговореннях, присвячених стійкому розвитку, зміні клімату, ситуації в Африці, міграції, охороні здоров'я, а також розширенню прав і можливостей жінок.

Генеральний секретар ООН проведе ряд двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, що прибули для участі в саміті.

Увечері 8 липня Генеральний секретар відправиться до Києва, де в неділю, 9 липня, зустрінеться з Президентом Петром Порошенком та іншими високопоставленими особами.