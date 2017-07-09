Порошенко анонсує телефонну розмову з лідерами ФРН, Франції та РФ і до кінця літа - зустріч "нормандської четвірки"

Президент України Петро Порошенко анонсує в липні телефонну розмову лідерів України, ФРН, Франції та РФ і до кінця літа особисту зустріч «нормандської четвірки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном прес-конференції сьогодні в Києві.

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«Як я вже сказав, ми плануємо після зустрічей і телефонних переговорів моїх у Берліні, Парижі, зустрічах в Гамбурзі, ми домовились, що найбільш вірогідно в липні відбудеться телефонна розмова в «нормандському форматі» на рівні лідерів», - заявив він.

«Ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт. Поки не визначено, де саме він буде відбуватись, але ми налаштовані на рішучу, прискорену і конкретну практичну розмову як у телефонному форматі, так і під час саміту вже цього літа», - додав президент.