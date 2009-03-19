У МЗС запевняють, що Шамшур не відмовляв Герман

Міністерство закордонних справ України спростовує заяву народного депутата України (фракція Партії регіонів) Ганни ГЕРМАН про нібито відмову кандидата на посаду міністра закордонних справ України Олега ШАМШУРА зустрітися з фракцією Партії регіонів у Верховній Раді України.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби МЗС України.

“Оприлюднена 19 березня народним депутатом України Ганною ГЕРМАН заява про нібито відмову посла України, кандидата на посаду міністра закордонних справ України Олега ШАМШУРА зустрітися з фракцією Партії регіонів у Верховній Раді України щонайменше не відповідає дійсності», - йдеться в коментарі.

У прес-службі наголошують, що О.ШАМШУР проводить консультації з депутатськими фракціями у Верховній Раді і готовий зустрітися з фракцією Партії регіонів. “Тому про якісь відмови в зустрічах з депутатами не могло іти мови, оскільки такі зустрічі в інтересах кандидата на посаду міністра, позаяк дають можливість представити його бачення щодо реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України”, - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам Г.ГЕРМАН заявила, що кандидат на посаду міністра закордонних справ О.ШАМШУР відмовився від зустрічі з фракцією Партії регіонів і тому ця політична сила не буде підтримувати його на цю посаду.