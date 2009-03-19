БЮТ з’ясовує ставлення кандидата в очільники МЗС до Тимошенко та Москви

Депутати від Блоку Юлії Тимошенко мають намір в ході зустрічі з кандидатом на пост розділу МЗС України Олегом Шамшуром, що почалася у четвер в парламенті, з`ясувати його пріоритети як у внутрішній, так і в зовнішній політиці, повідомив РІА новості депутат з фракції БЮТ Ігор Єресько. За словами представників БЮТ, у фракції ще не ухвалено ніякого рішення щодо того, чи підтримає фракція цю кандидатуру. "Нас цікавить, як кандидат на посаду міністра закордонних справ ставиться до прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і, звичайно, цікавить, які завдання він вважатиме першорядними в зовнішній політиці. Зокрема важливо знати, яка буде політика відносно Російської Федерації", - сказав Єресько. Депутат зауважив, що у фракції БЮТ не немає ніякої попередньої позиції щодо кандидатури на пост голови МЗС. "Всі висновки зробимо за наслідками зустрічі", - сказав він.

Після зустрічі Шамшура з депутатами фракції БЮТ має відбутися його зустріч з депутатами з опозиційної Партії регіонів.

Кандидатура Олега Шамшура була внесена президентом України Віктором Ющенком 17 березня після звільнення попереднього розділ МЗС Володимира Огризко 3 березня.