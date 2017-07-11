Суд над екс-міністром оборони Єжелем перенесли, бо його адвокат не ознайомився із матеріалами справи

Солом'янський районний суд міста Києва переніс розгляд справи екс-міністра оборони часів президентства Віктора Януковича Михайла Єжеля на 18 серпня. Про це написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Наступне засідання суду перенесено на 18 серпня. Причина - захисник колишнього міністра оборони Єжеля не може ознайомитися з матеріалами», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Солом’янський районний суд Києва викликав сьогодні на 10.00 екс-міністра оборони України часів президентства Віктора Януковича Михайла Єжеля.

Нагадаємо, 22 серпня 2016 року Печерський райсуд Києва видав Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у справі щодо Єжеля, підозрюваного у зловживанні службовим становищем.

Єжель підозрюється в тому, що умисно, в інтересах третіх осіб, протягом 2011-2012 років видав чотири окремих доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб'єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб'єкти підприємницької діяльності були задіяні в наданні послуги з організації харчування особового складу Збройних сил України). У результаті таких дій державі завдано збитків на загальну суму близько 43 млн грн.

Єжеля було оголошено в державний розшук і вжито заходів щодо його оголошення в міжнародний розшук. Суд дав дозвіл на його затримання і доставлення до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура завершила досудове розслідування і просить Солом'янський райсуд заочно засудити Єжеля. Як додав генпрокурор, "9 грудня 2016 року прокурором складено і направлено в суд обвинувальний акт для здійснення заочного засудження у Солом’янському суді міста Києва".

Єжель обіймав посаду міністра оборони з березня 2010 року по лютий 2012 року.