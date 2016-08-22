Суд дав дозвіл на затримання екс-міністра оборони Єжеля

Як повідомляє управління зав'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, екс-міністр оборони підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в результаті чого державі завдано матеріальні збитки на загальну суму близько 43 мільйони гривень.

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"М. Єжель обґрунтовано підозрюється у тому, що зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб упродовж 2011 - 2012 років видав чотири окремі доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб’єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб’єкти підприємницької діяльності були задіяні у наданні послуги з харчування особового складу Збройних Сил України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного оголошено в державний розшук та вжито заходів щодо його оголошення у міжнародний розшук; судом надано дозвіл на затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказана стаття КК України передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Довідка. Єжель обіймав посаду міністра оборони у період з 11 березня 2010 року по 8 лютого 2012 року. У серпні 2014 року Генеральна прокуратура України відкрила проти Єжеля понад 50 кримінальних справ за активну участь у знищенні тилового забезпечення української армії.