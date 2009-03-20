Кріль має підозру, що засекречувати дані Тимошенко навчили комуністи

Лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ звинувачує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у спробі взяти під свій особистий контроль Державний комітет статистики та Державне казначейство України.

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою партії.

«Місяць тому Ю.ТИМОШЕНКО заборонила Держкомстату друкувати економічну статистику у місячному форматі. Вчора Держказначейство припинило щотижневе оприлюднення інформації про податкові платежі до бюджету. Певно, прем’єр хоче перетворити ці структури на відділи прес-служби своєї політичної сили, щоб у ручному режимі контролювати, які економічні показники оприлюднювати, а які – ні», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи інформацію про те, що уряд знову засекретив оперативні дані про ситуацію в економіці.

За словами депутата, практика засекречування економічних показників є характерною для тоталітарних суспільств. «Усі добре пам’ятають часи застою, коли представники влади рапортували лише про перевиконання та нові досягнення. В той же час тіньова економіка, корупція та розкрадання державного майна знищували господарство країни зсередини. Режим ТИМОШЕНКО має дуже багато спільного із цим «світлим» минулим. Невже на неї так вплинули її теперішні партнери-комуністи?», - запитав І.КРІЛЬ.

«Зрозуміло, Ю.ТИМОШЕНКО є що приховувати, але не можна робити економіку держави заручницею власного іміджу. – наголосив лідер “Єдиного центру”. – Засекречування економічної статистики – це падіння рівня довіри інвесторів до країни, неможливість підприємцям прогнозувати розвиток власного бізнесу, тінізація державного сектору економіки і, як результат, економічні втрати для країни».

І.КРІЛЬ вважає, що головний висновок, який напрошується із засекречування статистики урядом: економіка країни у жахливому стані й Кабмін не знає, що робити далі. «Уряд, який не вміє боротися з кризою і боїться говорити правду власному народові, – дуже дороге задоволення в умовах кризи», - наголосив І.КРІЛЬ.