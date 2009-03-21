Депутат БЮТ про Тернопіль, фальсифікацію, ЄЦ і Тягнибока

На позачергових виборах депутатів Тернопільської обласної ради за годину до закінчення голосування було вкинуто 20% бюлетенів.

Про це заявив голова Севастопольської міської організації партії ВО "Батькiвщина", народний депутат Юрій ТРИНДЮК в інтерв`ю газеті «Слава Севастополя+» (число від 21 березня).

За словами депутата, «як і попереджав Блок Юлії Тимошенко, відбулися численні фальсифікації під час голосування. Так, реальна кількість людей, які проголосували, не перевищувала 30%, але за годину до закінчення голосування було вкинуто 20% бюлетенів».

За словами Ю.ТРИНДЮКА, «можна стверджувати, що сталося випробування тотальної системи фальсифікації голосування, яка може бути застосована і під час виборів Президента України, і на всіх наступних виборах».

Також він вважає, що «ще одним свідченням масштабних фальсифікацій» на виборах до Тернопільської облради став результат партії «Єдиний центр». “Політологам-початківцям відомо, що партія, яка має нуль цілих нуль десятих відсотка впливу та рейтингу і загалом у країні, і в окремих областях, не може мати успіху без фальсифікацій», - зазначив народний депутат.

За його словами, «у нестримному пориві політично знищити ТИМОШЕНКО, хоча б на рівні Тернопільщини, політичні вороги вдалися до послуг крайніх націоналістів з партії «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, яких у цьому випадку використали як основний інструмент у боротьбі з БЮТ. Недаремно ж усю свою передвиборну кампанію пан ТЯГНИБОК побудував на тезах, які співзвучні з широко розтиражованими раніше заявами Секретаріату Президента про неначебто "зближення" і "тісну дружбу" Юлії ТИМОШЕНКО з Росією і про так звану зраду національним інтересам, хоча Служба безпеки України жодних підстав підозрювати ТИМОШЕНКО у зраді національних інтересів не знайшла», - зазначив він.

Підбиваючи підсумок сказаного, Ю.ТРИНДЮК заявив, що на виборах до Тернопільської облради «відбулося «виборче беззаконня» з єдиною метою - перемогти БЮТ за всяку ціну, а про чесні демократичні вибори можна забути».