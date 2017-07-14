Саміт Україна-ЄС: у Порошенка розповіли, чому не вдалося прийняти підсумкову декларацію

Підсумкова декларація саміту Україна – ЄС, який відбувся в Києві, не була прийнята через відсутність консенсусу.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

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"Мене трохи не влаштовує те, що всі звертають увагу, був чи не був фінальний документ, тобто декларація. Правда, робилися спроби напрацювати спільний документ – це нормальна ситуація, коли не досягли консенсусу. В даному випадку проект цього політичного документа, на жаль, не йшов далі тих амбіцій, які закладені в тексті Угоди про асоціацію", – сказав він.

Єлісєєв зазначив, що оскільки у проекті підсумкової декларації не вдалося зафіксувати більш далекоглядні цілі, то сторони "вирішили сконцентруватися на конкретних результатах, тих конкретних кроках, які дозволять українським громадянам отримати всі вигоди від європейської інтеграції".

12 липня Офіційний журнал Європейського союзу оприлюднив рішення про остаточної ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.