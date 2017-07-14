КВУ запропонував карати нардепів за систематичне неголосування урізанням зарплати

Комітет виборців України пропонує позбавляти частини заробітної плати депутатів, які систематично не голосують в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

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«Якщо депутат був зареєстрований у Верховній Раді, але при цьому системно не голосував, то його варто позбавляти заробітної плати за відповідний день», - сказав він і зазначив, що голосування депутата є його обов'язком, а тому має бути відповідальність за його невиконання.

Кошель також наголосив, що при цьому апарат ВР має всю необхідну інформацію щодо голосувань депутатів, а тому реалізація такої ініціативи не потребуватиме додаткових ресурсів.