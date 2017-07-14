Силовики отримали ухвалу суду на обшуки у адвокатів Клименка

Силовики отримали ухвалу суду на проведення обшуків у адвокатів, які обслуговували бізнес-імперію екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Читайте такожЗа часів Януковича була організована схема ухилення від сплати податків - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Є ухвала суду на проведення обшуків в адвокатів, які обслуговують Клименка», - сказав він.