Силовики отримали ухвалу суду на обшуки у адвокатів Клименка

13:25, 14 липня 2017
Політика
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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що є ухвала суду на проведення обшуків у адвокатів, які обслуговують бізнес-імперію екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка..

Силовики отримали ухвалу суду на проведення обшуків у адвокатів, які обслуговували бізнес-імперію екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Є ухвала суду на проведення обшуків в адвокатів, які обслуговують Клименка», - сказав він.

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Теги: #справа Клименко#адвокати Клименка