Силовики отримали ухвалу суду на обшуки у адвокатів Клименка
13:25, 14 липня 2017Політика
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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що є ухвала суду на проведення обшуків у адвокатів, які обслуговують бізнес-імперію екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка..
Сьогодні у приміщеннях Клименка провели обшуки / фото УНІАН
Силовики отримали ухвалу суду на проведення обшуків у адвокатів, які обслуговували бізнес-імперію екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
«Є ухвала суду на проведення обшуків в адвокатів, які обслуговують Клименка», - сказав він.
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