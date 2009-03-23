26 березня о 08.45 у Будинку прийомів Маріїнського палацу (Київ, вул. Грушевського, 22) відбудеться Міжнародна конференція «Україна в концепції Східного Партнерства». Організатори заходу: Фонд Конрада Аденауера, Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, Польсько-українська фундація співпраці та Програма «Об’єднуємося заради реформ» UNITER. Однією з цілей даної конференції є об’єднання українських та європейських політиків, фахівців для того, щоб дослідити потенціал нової ініціативи Європейського Союзу «Східне Партнерство».

До обговорення винесені питання: Яку користь принесе Східне Партнерство Україні та регіону? Якими є політичні новації Східного Партнерства? Чи може Україна відігравати роль провідної держави? Які уроки можна винести з переговорів між Україною та ЄС стосовно нової «Угоди про Асоціацію»? Чи були винесені уроки з попередніх проектів, особливо Чорноморської синергії?

У заході візьмуть участь голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Посол Борис ТАРАСЮК, керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, виконавчий директор Відділу координації Європейської політики сусідства Європейської Комісії Джон О’РУРКЕ, голова міжнародних програм Фонду Стефана Баторі Ґжеґож ҐРОМАДЗКІ (Польща), науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО, експерт Німецького Інституту міжнародної політики та безпеки Кай-Олаф ЛАНҐ, директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН, експерт Датського Інституту міжнародних досліджень Фабріціо ТАССІНАРІ, директор Центру запобігання конфліктів та раннього попередження Юліан КІФУ (Румунія).

Акредитація преси до 25 березня 18.30 за телефоном (044) 238-68-43.

Реєстрація учасників 26 березня з 8.45 до 9.15.