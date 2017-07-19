"Санкції не працюють": Маккейн закликав посилити тиск на Путіна і припинити народження його "малоросій"

Голова комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн назвав заяву ватажка "ДНР" Олександра Захарченко про створення "держави малоросія" "прямою відповідальністю" президента Росії Володимира Путіна.

Про це говориться в офіційній реакції законодавця, оприлюдненій на його веб-сайті.

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За словами сенатора-республіканця, амбіції Путіна "по відновленню Російської імперії просунулися ще на один крок".

Маккейн вважає проголошення маріонеткової держави ще одним порушенням РФ Мінських угод.

"Путін розраховує, що чим більше його збройні сили і прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, тим більше він зможе розхитати владу в Києві і перешкодити Україні реалізувати її євроатлантичне майбутнє", – зазначив американський політик.

США і європейські союзники, наполягає Маккейн, "повинні чесно подивитися в обличчя реальності і визнати, що не змогли кардинально змінити плани Росії в Україні протягом останніх трьох років".

У цьому зв'язку Маккейн підкреслив: заяви Вашингтона, що санкції будуть продовжуватися, поки Росія не виконає своїх зобов'язань, не діють.

"У спільній взаємодії США та наші європейські союзники повинні розробити політику і стратегію для збільшення дипломатичних, економічних і військових наслідків, від яких Росія буде втрачати, поки не виконає своїх зобов'язань Мінськими угодами", - підкреслив сенатор.