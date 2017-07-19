"Санкції не працюють": Маккейн закликав посилити тиск на Путіна і припинити народження його "малоросій"
За словами сенатора-республіканця, амбіції Путіна "з відновлення Російської імперії просунулися ще на один крок".
Голова комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн назвав заяву ватажка "ДНР" Олександра Захарченко про створення "держави малоросія" "прямою відповідальністю" президента Росії Володимира Путіна.
Про це говориться в офіційній реакції законодавця, оприлюдненій на його веб-сайті.
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За словами сенатора-республіканця, амбіції Путіна "по відновленню Російської імперії просунулися ще на один крок".
Маккейн вважає проголошення маріонеткової держави ще одним порушенням РФ Мінських угод.
"Путін розраховує, що чим більше його збройні сили і прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, тим більше він зможе розхитати владу в Києві і перешкодити Україні реалізувати її євроатлантичне майбутнє", – зазначив американський політик.
США і європейські союзники, наполягає Маккейн, "повинні чесно подивитися в обличчя реальності і визнати, що не змогли кардинально змінити плани Росії в Україні протягом останніх трьох років".
У цьому зв'язку Маккейн підкреслив: заяви Вашингтона, що санкції будуть продовжуватися, поки Росія не виконає своїх зобов'язань, не діють.
"У спільній взаємодії США та наші європейські союзники повинні розробити політику і стратегію для збільшення дипломатичних, економічних і військових наслідків, від яких Росія буде втрачати, поки не виконає своїх зобов'язань Мінськими угодами", - підкреслив сенатор.