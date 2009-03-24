Тернопільському судові не сподобався підпис Тимошенко під позовом БЮТ

Тернопільський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позов Блоку Юлії Тимошенко з вимогою скасувати результати дострокових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні партії «Єдиний центр».

За даними партії, у своєму позові БЮТ вимагав визнати противоправними та скасувати протокол ТВК від 15 березня 2009 року «Про підсумки голосування та результати позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради», визнати незаконними дії ТВК щодо оприлюднення результатів виборів та визнати відсутність правових підстав для проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів депутатів Тернопільської облради.

Позовна заява була підписана прем’єр-міністром, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Прес-служба зазначає, що суд відмовився розглядати справу саме через те, що вона була подана від імені прем’єр-міністра, яка не може виступати стороною у цій справі.