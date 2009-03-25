Тимошенко поїде до Москви миритися з Путіним?

Депутат від БЮТ Олександр Гудима заявив, що прем’єр-міністр Юлія Тимошенко може здійснити візит до Москви для переговорів, щодо модернізації ГТС України.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Я думаю, що через деякий час буде візит Юлії Володимирівни до Москви, і Росія перехопить ініціативу в Євросоюзу, щодо ГТС. Але не щодо її відчуження, а щодо модернізації", - заявив депутат.

Відповідаючи на питання, чи може бути переглянута газова угода з Росією після міжнародної конференції в Брюсселі, Гудима зазначив: "Коли Росія відпустила Україну у вільне ринкове плавання, і підписала контракти з Україною на 10 років, в тих контрактах немає жодного слова, що об’єми і ціни на газ залежать від настроїв чи від заяв політиків".

Також, коментуючи можливість зміни форми власності на ГТС України, депутат сказав: "Перед президентськими виборами і влада, і опозиція не будуть говорити жодного слова про можливість зміни форми власності української ГТС".

"І оренда, про яку говорив пан Путін, також неможлива. В найближчі роки...ніхто не буде ставити питання про зміну форми власності ГТС", - впевнений Гудима.

Крім того, на питання, чи може вважатися реорганізацією, яка заборонена законом, оформлення ГТС в окрему господарюючу одиницю, він відповів: "Треба вносити зміни в законодавство".

Українська правда